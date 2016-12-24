В Мордовии помощница по хозяйству похитила у «работодателя» 80 тысяч рублей

В Ромодановском районе за хищение денежных средств с проникновением в жилище перед судом предстанет 41-летняя ранее неоднократно судимая женщина. Она ухитрилась незаметно пробраться в чужой дом и вынести оттуда 80 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, в полицию о пропаже денег сообщил 38-летний житель дома по улице Пушкина в поселке Ромоданово. Они исчезли из шкафа в спальне. При этом днем ранее потерпевший расплачивался из этих сбережений с женщиной, которая помогала ему по хозяйству.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска быстро задержали причастную к краже – предприимчивую помощницу. В ходе дознания выяснилось, что она запомнила, откуда мужчина брал деньги для расчетов. Проходя мимо его дома на следующий день, она увидела хозяина в огороде и бросила взгляд на открытую створку окна.

Помощница быстро залезла в дом, забрала всю наличность и тем же манером выскользнула обратно. На часть похищенных денег она сразу приобрела спиртные напитки и продукты питания. В жилище фигурантки полицейские обнаружили и изъяли оставшиеся 69 тысяч рублей.

В настоящий момент уголовное дело ловкой особы направлено в суд для рассмотрения по существу.