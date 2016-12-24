В Саранске пройдет День физкультурника

Молодые семьи – в зоне особого внимания
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
9 августа на территории возле стадиона «Мордовия Арена» со стороны набережной р. Инсар пройдет большой спортивный праздник - День физкультурника.
Жителей и гостей Саранска ждут спортивные активности, зона Фитнес Life, маркет здоровья, фудкорт, две сцены, концертная программа и многое другое.
«Спорт объединяет! И мы приглашаем каждого стать частью этого большого праздника! Мы уделяем максимум внимания вопросам безопасности и вашего комфорта, чтобы вы могли просто наслаждаться событием и заряжаться позитивом», - отметил Министр спорта Мордовии Никита Ларьков.
Подробная программа - здесь.
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