Завершается прием заявок на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»

До 1 августа в нашей стране продолжается прием заявок на конкурс «Лучшая муниципальная практика». Он направлен на выявление и продвижение лучших управленческих практик органов местного самоуправления.

Конкурс охватывает многие направления – от градостроительства и модернизации ЖКХ до развития малого бизнеса, социальной сферы, транспортной инфраструктуры и цифровизации. В этом году он включает 5 номинаций: «Градостроительная политика и развитие ЖКХ», «Управление территорий», «Бренд территорий», «Умный город» и «Укрепление межнационального мира и согласия».

«Фонд в 1 млрд рублей позволит масштабировать инициативы. Это возможность для всех муниципалитетов страны перенять успешный опыт и внедрить его на своих территориях. Уверен, что участники этого года вновь покажут, как эффективно решаются локальные задачи, укрепляется сотрудничество и развивается экономика территорий», – сказал зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Конкурс проходит в два этапа. На первом заявки от муниципальных образований отбираются региональными органами власти. На втором их оценивает федеральная конкурсная комиссия. В каждой номинации предусмотрено по 10 призовых мест. Лучшие проекты получат возможность тиражировать свои решения по всей стране.