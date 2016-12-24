Водитель из Мордовии попал на скамью подсудимых из-за свиньи

В Ковылкинском районе перед судом предстанет 62-летний местный житель по обвинению в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человек».

Как было установлено в ходе расследования, днем 4 июня текущего года обвиняемый управлял принадлежащим ему автомобилем марки «УАЗ 469Б». На мокрой после осадков проезжей части автодороги в г. Ковылкино он отвлекся от управления транспортным средством на перевозимую им в салоне автомобиля свинью. В результате этого мужчина выехал на полосу встречного движения, заехал на тротуар и совершил наезд на 68-летнюю местную жительницу.

Пешеход от полученных травм скончалась в реанимационном отделении лечебного учреждения.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.