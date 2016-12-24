Бизнесу Мордовии расскажут о социальном предпринимательстве

Репортер

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» представители малого и среднего бизнеса, самозанятые, а также те, кто собирается открыть своё дело могут узнать о социальном предпринимательстве, посетив День открытых дверей. 

Мероприятие организовано для желающих принести пользу жителям региона через своё дело и получать господдержку. 

Специалист Центра инноваций социальной сферы Нина Савелькаева ответит на все интересующие вопросы и поможет разобраться в тонкостях создания социально ориентированного бизнеса. 

Участники узнают:  

- о направленности социального бизнеса: как ваше дело может решать важные общественные задачи и приносить пользу
- о мерах поддержки: льготные займы, консультации — всё, что поможет вам начать уверенно
- секреты успешного старта: как не уйти в минус на старте и избежать типичных ошибок начинающих предпринимателей
- как не превратить бизнес в благотворительность: найдите баланс между помощью обществу и финансовой устойчивостью вашего дела.  

Также участники встречи обсудят идеи: специалист поможет проанализировать ваши задумки и предложит реальные пути их реализации.  

День открытых дверей состоится 30 июля в 12:00 по адресу в Саранске: ул. Московская, 14, (2 этаж). Требуется предварительная регистрация. 

Ответы на вопросы и актуальную информацию о мерах господдержки предпринимателей можно получить по телефону горячей линии: 24-77-77.

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