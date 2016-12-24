«Что стоит за этим знаком»: как нацпроекты меняют жизнь людей

Продолжается реализация новых национальных проектов, стартовавших в январе 2025 года. Они определят развитие России, дополняя предыдущие нацпроекты, действовавшие по инициативе Президента России с 2019 по 2024 гг.

Так, по национальному проекту «Кадры» продолжается модернизация центров занятости населения — на их месте открываются современные кадровые центры «Работа России». Сейчас в стране работают уже более 900 кадровых центров. В Мордовии в каждом районе и в Саранске работают кадровые центры нового типа, они были модернизированы в рамках нацпроекта.

По нацпроекту «Молодежь и дети» продолжается работа по развитию образования, профессионального становления и активного участия молодых людей в будущем страны. Уже построено более 1,6 тыс. новых современных школ, обновлено более 156 молодёжных центров для общения, работы и полезного досуга, создано более 940 молодёжных лабораторий, где молодые ученые ведут прикладные исследования под руководством опытных наставников. В Мордовии в этом году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» обновляются два молодежных центра, 10 школ и 2 учреждения среднего профессионального образования.

Одной из ключевых мер нацпроекта стала программа «Профессионалитет», нацеленная на модернизацию системы среднего профессионального образования, приведение её в соответствие с потребностями рынка труда и современными вызовами экономики. На данный момент свои двери открыли более 1,4 тыс. колледжей «Профессионалитета» в 86 регионах России. В республике сейчас активно идет приемная кампания в колледжи и техникумы «Профессионалитета». Выпускников ждут шесть учебных заведений.

Одно из направлений нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – благоустройство общественных пространств. На сегодняшний день преобразили уже 40 тыс. дворовых территорий, что является частью комплексной работы по созданию современной, удобной и безопасной городской среды. В 2025 году в республике обновят 35 общественных территорий, включая проекты-победители Всероссийского конкурса.

По национальному проекту «Семья» продолжается оснащение и дооснащение детских поликлиник. Ранее модернизацию прошли более 2,7 тыс. детских поликлиник по всей стране. Другой ключевой инициативой нацпроекта «Семья» стала программа «Пушкинская карта», по которой доступно более 45 тыс. культурных мероприятий для молодых людей 14—22 лет.

Национальные проекты — один из основных инструментов достижения утвержденных Президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. Они содержат ключевые решения, направленные на укрепление экономики страны, обеспечение технологического суверенитета и улучшение жизни граждан.