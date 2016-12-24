В рамках нацпроекта в Краснослободске ремонтируют центральную библиотеку

В Мордовии реализуется региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Его цель — модернизация учреждений культуры.

В рамках проекта в настоящее время капитально ремонтируют Краснослободскую центральную библиотеку. Это одна из старейших библиотек республики, она была основана в 1907 году. Здание, в котором сейчас располагается учреждение культуры, построено в 1989 году и оно нуждалось в ремонте. Строители начали работы в апреле этого года, а завершить их планируют в 2026 году.

Уже выполнены демонтажные работы. Сейчас специалисты монтируют систему отопления. После капитального ремонта в библиотеке создадут комфортные условия для читателей, а также для хранения книжного фонда.

Сегодня библиотеку посещают свышы 20 тясч человек. Книжный фонд насчитывает 248 070 единиц, а количество посещений в год превышает 161 тысячу. Здесь проводят культурно-досуговые мероприятия для горожан.

Библиотека осуществляет внестационарное обслуживание населения Краснослободского района. Имеет доступ к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки. Здесь собран огромный краеведческий материал.

Отметим, что в Мордовии в этом году в рамках нацпроекта «Семья» проходит капитальный ремонт 5 учреждений культуры. Кроме Краснослободской библиотеки обновляют библиотеку в Торбеево, Дом культуры в с. Кочкурово Дубенского района, Детскую музыкальную школу №1 в Саранске и Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг.