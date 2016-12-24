5 августа в Саранске пройдет матч FONBET Кубка России по футболу

На поле стадиона «Мордовия Арена» встретятся футболисты нашей команды «Шумбрат» с воронежским ФК «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск).

Начало матча запланировано на 20:15. Пред началом игры для зрителей подготовлена развлекательная программа с выступлением известной российской группы, конкурсами и розыгрышами. Вход свободный (3-4 гейты).

Также 4-5 августа в Саранске известные российские футболисты Евгений Алдонин, Владимир Гранат и Ари вместе с главным трофеем FONBET Кубка России посетят знаковые места города и проведут автограф-сессии.

Встречу первого матча в сетке «Пути регионов» FONBET Кубка России по футболу в прямом эфире покажет федеральный телеканал МАТЧ ТВ.