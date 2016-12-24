В Ардатовском районе утонула пожилая женщина

Молодые семьи – в зоне особого внимания
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В Ардатовском районе республики следственные органы проводят процессуальную проверку по факту гибели женщины в водоеме.
По информации Следственного комитета по РМ, предварительно установлено, что днем 28 июля в водоеме возле поселка Тургенево утонула пенсионерка. Следователи осмотрели место происшествия, видимых телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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