В Ардатовском районе утонула пожилая женщина

В Ардатовском районе республики следственные органы проводят процессуальную проверку по факту гибели женщины в водоеме.

По информации Следственного комитета по РМ, предварительно установлено, что днем 28 июля в водоеме возле поселка Тургенево утонула пенсионерка. Следователи осмотрели место происшествия, видимых телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.