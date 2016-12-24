Жителей Мордовии может заинтересовать Программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений или ПДС – это сберегательный продукт, который заработал в России с 1 января 2024 года. Он позволяет получить дополнительную прибавку к пенсии или сформировать капитал на приоритетные цели в будущем, например, приобретение жилья, обучение детей.

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