Жителей Мордовии может заинтересовать Программа долгосрочных сбережений

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Программа долгосрочных сбережений или ПДС – это сберегательный продукт, который заработал в России с 1 января 2024 года. Он позволяет получить дополнительную прибавку к пенсии или сформировать капитал на приоритетные цели в будущем, например, приобретение жилья, обучение детей.
Подробнее – в карточках.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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