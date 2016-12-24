Представители муниципалитетов со всей страны обсудили вопросы транспорта и инфраструктуры

25 июля в Москве прошла стратегическая сессия Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, посвященная транспорту и инфраструктуре. В ней приняли участие представители муниципалитетов из разных регионов страны.

«ВАРМСУ объединяет экспертов и глав муниципалитетов, обладающих уникальными муниципальными практиками, тиражирование которых важно для решения задач развития транспортной инфраструктуры во всех муниципальных образованиях страны. Стратегическая сессия «Транспорт и инфраструктура» в рамках проекта «Муниципальный диалог» стала площадкой для обмена опытом и выработки согласованных предложений с учетом реальных потребностей регионов и муниципалитетов. Кроме того, в работу федеральной проектной команды теперь встроены наставники — признанные эксперты, чья поддержка и сопровождение повысят качество решений и эффективность реализации проектов. Совместными усилиями мы создаем условия для устойчивого развития местного самоуправления и современной транспортной системы», – подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Наставником Федеральной проектной команды «Транспорт и дорожная деятельность» был выбран директор Научного центра Минтранса РФ Артур Романенко. В ходе сессии участники выявили и проанализировали проблемы в данной сфере, актуальные для всех регионов. Также они обменялись успешными кейсами и поделились предложениями по совершенствованию нормативно-правовой базы. В сессии принял участие Первый замдиректора Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск – начальник Управления по вопросам городского хозяйства Алексей Матюшин.

«Главной темой стратегической сессии стали транспорт и инфраструктура. Перед нами с коллегами стояла задача выработать предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере. Представители регионов и муниципалитетов поделились своим опытом и управленческими решениями, в том числе теми, которые мы можем масштабировать на городской округ Саранск, а затем и на всю Мордовию, чтобы улучшить организацию транспортной работы», – прокомментировал Алексей Матюшин.

Проект «Муниципальный диалог» реализуется ВАРМСУ и Администрацией Президента РФ для выявления проблемного поля, обозначенного муниципальным сообществом, и формирования решений на федеральном и региональном уровнях.