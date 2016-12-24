В Мордовии искусственный интеллект помогает внедрять бережливые технологии на производстве

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального проекта «Производительность труда» в Мордовии внедряют бережливые технологии. Свести издержки к минимуму и увеличить прибыль в республике помогают представители Регионального центра компетенций. Один из примеров – ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ».

Раньше на предприятии на наклонной линии №1 третий оператор вручную контролировал качество заготовок. Он следил за дефектами и одновременно выполнял множество других задач, таких как замена барабанов, чистка оборудования, помощь коллегам и т.д. Из-за высокой загруженности оператор не всегда успевал вовремя заметить дефект. В результате брак попадал дальше по производственной цепочке.

Для решения этой проблемы было решено внедрить систему на базе искусственного интеллекта. Сейчас три камеры, установленные на линии, фиксируют заготовки в реальном времени. ИИ, обученный на тысячах примеров, автоматически определяет основные типы дефектов. Система замеряет длину дефекта, делает фото проблемного участка, отправляет информацию технологам и операторам и сохраняет все данные в базе для анализа.

Теперь риск прохождения дефектов снижен. Оператор освобожден от ручного визуального контроля и может сосредоточиться на других задачах. Минимизирован человеческий фактор. Вся информация о браке сохраняется в базе, что помогает анализировать причины и улучшать процессы. Сейчас система работает на скорости 18 м/мин, но способна контролировать линии со скоростью до 60 м/мин. В перспективе возможна интеграция с 1С ERP, чтобы привязывать дефекты к конкретной продукции и заказам. Это повышает эффективность работы персонала.