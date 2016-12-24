Благодаря нацпроекту в Мордовии ведется капитальный ремонт Белозерьевской средней школы

В Мордовии реализуется федеральный проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на комплексное обновление учреждений образования. Это позволит школьникам учиться в современных и комфортных условиях.

В рамках нацпроекта ведется капитальный ремонт Белозерьевской средней школы. Уже завершена большая часть работ. Строители монтируют потолки и потолочные светильники. В школе появились новые подоконники и двери. На завершающей стадии также монтаж электрики, вентиляции, пожарной системы оповещения и видеокамер, установка сантехники и укладка линолеума. В процессе ремонта утеплят и оштукатурят фасад, заменят окна, обновят входную группу.

Здание школы было построено в 1978 году. Сейчас ее посещают более 160 учеников.

Напомним, что в прошлом году в рамках национального проекта для школы построили новый корпус, где разместили среднее и старшее звенья. Это позволило педагогам проводить все уроки в одну смену.