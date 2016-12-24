В МГУ им. Н.П.Огарева подвели промежуточные итоги приемной кампании

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Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
В Мордовском госуниверситете 25 июля закончился прием заявлений для поступающих на бюджетную основу по результатам ЕГЭ.
По информации ВУЗа, на бакалавриат и специалитет на очную форму обучения было подано 13 288 заявлений (годом ранее -10 931).
Всего по состоянию на 25 июля МГУ им. Н.П.Огарева получил 15 234 заявлений от 5224 человек, поступающих на бакалавриат, специалитет и в магистратуру на очную и заочную формы обучения на бюджетной основе.
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