В МГУ им. Н.П.Огарева подвели промежуточные итоги приемной кампании

В Мордовском госуниверситете 25 июля закончился прием заявлений для поступающих на бюджетную основу по результатам ЕГЭ.

По информации ВУЗа, на бакалавриат и специалитет на очную форму обучения было подано 13 288 заявлений (годом ранее -10 931).

Всего по состоянию на 25 июля МГУ им. Н.П.Огарева получил 15 234 заявлений от 5224 человек, поступающих на бакалавриат, специалитет и в магистратуру на очную и заочную формы обучения на бюджетной основе.