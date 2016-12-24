Команда «Лактон» из Мордовии победила на соревнованиях по карпфишингу

В Липецкой области на водоеме «Высокополье» прошли соревнования по карпфишингу «Кубок Дружбы-2025». По информации МЧС по РМ, в этом году за звание лучшей боролись команды из 7 регионов страны.

На протяжении нескольких дней участники демонстрировали свое мастерство. В результате, победителями «Кубка Дружбы-2025» стали представители Главного управления МЧС по РМ – команда «Лактон».

Помимо первого места мастера из Мордовии смогли поймать самую крупную рыбу турнира (бигфиш) - карпа весом 14 кг 500 граммов. А общий вес улова команды «Лактон» составил 308 килограммов.