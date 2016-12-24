Жительница Тольятти ответила в мордовском суде за смертоносное ДТП

В Инсарском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы г. Тольятти за ДТП с гибелью человека. По информации прокуратуры РМ, женщина была признана виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Следствие установило, что днем 7 января этого года обвиняемая за рулем автомашины «Лада Веста» на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» в Кадошкинском районе выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21103» под управлением 34-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21103» и его 38-летняя пассажирка получили тяжелые телесные повреждения, от которых женщина скончалась в реанимации медицинского учреждения. Также в больницу была госпитализирована виновница аварии, а также ее 11-летняя и 8-летний пассажиры. Водители были трезвыми.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно и лишил ее права управления транспортными средствами на 1 год.

Кроме того, судом были удовлетворены исковые заявления потерпевших о взыскании с жительницы Тольятти денежных средств в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму 3,5 млн рублей.