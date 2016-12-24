Школьники из ЛНР в рамках Университетских смен познакомились с достопримечательностями Саранска

Напомним, неделю назад в Саранск прибыли 44 талантливых школьников из Луганской Народной Республики. В Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарева для ребят начались университетские смены.

Программа пребывания школьников в Мордовии насыщена образовательными и культурными мероприятиями. Участников ждут лекции ведущих профессоров и доцентов университета, практические мастер-классы для развития профессиональных навыков и познавательные экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Саранска и Мордовии.

Обзорная экскурсия по Саранску уже состоялась. Ее провели преподаватели и студенты кафедры туризма университета. Гости из ЛНР узнали об истории города и республики, а также познакомились с основными достопримечательностями Саранска. Экскурсионная программа была насыщена не только фактами, но и творческими элементами: ребята приняли участие в интерактивной акции — рисовали на асфальте символы мира, делясь своими представлениями о дружбе, гармонии и доброте.