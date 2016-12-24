В Саранске в рамках проекта «ART-FRESH» откроется выставка «АРТ-ПОБЕДА»

31 июля в Выставочном зале Музея Эрьзи откроется республиканская художественная выставка «АРТ-ПОБЕДА», организованная в рамках проекта «ART-FRESH».

2025 год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, и выставка посвящена этой памятной дате. Однако, авторы не ограничены рамками военно-патриотической тематики: экспозиция многолика, наполнена разными голосами, ощущениями, стилями и смыслами.

На выставке будут представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Здесь соседствуют строгий реализм и интуитивная живопись, лаконичные графические формы и декоративные композиции, классическая манера и смелый эксперимент.

Напомним, что проект «ART-FRESH» с 2018 года объединяет в выставочном пространстве художников разных поколений – признанных мастеров и начинающих авторов, студентов и независимых творцов.