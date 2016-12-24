В Саранске бывший инженер «СпецСервиса» осужден за мошенничество

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УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 35-летнего инженера муниципального бюджетного учреждения городского округа Саранск «СпецСервис», причастного к мошенничеству в крупном размере.
Установлено, что действуя из корыстной заинтересованности, мужчина путем обмана убедил индивидуального предпринимателя в своей возможности содействовать заключению договора подряда на вывоз снега с улиц г. Саранска стоимостью 2 миллиона рублей. В качестве вознаграждения за лоббирование интересов предпринимателя злоумышленник потребовал «откат» - около 20 % от суммы контракта.
В период с февраля по март 2025 года он получил наличными 362 тысячи рублей. 6 марта, при получении очередной части денег в размере 185 тысяч рублей, инженер был задержан сотрудниками УФСБ с поличным.
На основании собранных материалов Следственным Управлением СК по РМ было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Фигуранту избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 380 тысяч рублей.
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