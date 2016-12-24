В Мордовии бывшая замдиректора детского сада отправится в колонию за мошенничество

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Бывшая заместитель директора одного из детских садов Ковылкинского района выслушала в Мордовии приговор суда за мошенничество. Женщина была уличена в махинациях с зарплатой работников детского учреждения.
По информации прокуратуры РМ, в ходе следствия и суда было установлено, что на своей должности обвиняемая втайне от трех работников детского сада подготовила приказы о возложении на них дополнительных обязанностей по совмещаемым должностям. А в табели учета рабочего времени дама вносила заведомо ложные сведения о якобы выполняемых этими работниками обязанностей по совместительству.
Вся прелесть в том, что после получки замдиректора говорила «совместителям» об ошибочных начислениях и требовала возврата ей надбавок к заработной плате.
Таким способом детсадовская начальница проворачивала свои махинации с июня 2020 г. по октябрь 2023 г. За это время она похитила бюджетные денежные средства на общую сумму более 180 тысяч рублей.
Теперь уже бывшую замдиректора детского сада суд приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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