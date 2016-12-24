В Мордовии хозяин авто-ателье прикарманил 350 тысяч рублей социальных выплат

В столице Мордовии по обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 32-летний предприниматель. Его уловки с социальными выплатами на открытие собственного дела разоблачили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

В ходе расследования было установлено, что в июне 2023 года обвиняемый открыл студию по ремонту и тюнингу автомобильной оптики, но при этом оформляться как самозанятый или индивидуальный предприниматель мужчина не стал. В социальных сетях он создал группы, где потенциальные клиенты получали консультацию, после чего обращались за услугами в его автотехцентр на Юго-Западном шоссе в Саранске. Оплата за работу ему поступала на банковский счет.

Накопив хорошую клиентскую базу, хозяин авто-ателье решил прикинуться новичком в предпринимательской сфере и поживиться за счет государства. Он знал, что в рамках программы по социальной поддержке самозанятых можно получить выплату в размере 350 тысяч рублей.

В январе прошлого года мужчина обратился с заявлением в государственное казенное учреждение, где указал, что трудовую деятельность он не осуществляет и официального дохода не имеет. Далее он заключил контракт об оказании ему государственной социальной помощи в виде единовременного денежного пособия. Он зарегистрировался как самозанятый, прошел соответствующее обучение, получил сертификат и подготовил бизнес-план, в котором указал основным видом деятельности техническое обслуживание и ремонт автомобилей. В феврале 2024 года денежные средства поступили фигуранту на банковский счет, которые он просто потратил на личные нужды.

В информации МВД по РМ отмечается, что в ходе расследования предприниматель признал свою вину. До суда его отпустили под подписку о невыезде.