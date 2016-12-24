Заключенный мордовской колонии обвенчался со своей избранницей

В Храме Святителя Николая Чудотворца, который расположен на территории исправительной колонии № 1 УФСИН по РМ, было совершено таинство венчания осужденного и его супруги.

Обвенчал молодоженов иерей Михаил Кисткин. Он пожелал молодой семье искренних отношений, а также не забывать об ответственности перед Богом.

Как отмечают в пенитенциарном ведомстве, в последнее время заключение браков в местах лишения свободы перестало быть редкостью, однако обвенчаться на территории колонии готовы лишь единицы.