Заключенный мордовской колонии обвенчался со своей избранницей

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В Храме Святителя Николая Чудотворца, который расположен на территории исправительной колонии № 1 УФСИН по РМ, было совершено таинство венчания осужденного и его супруги.
Обвенчал молодоженов иерей Михаил Кисткин. Он пожелал молодой семье искренних отношений, а также не забывать об ответственности перед Богом.
Как отмечают в пенитенциарном ведомстве, в последнее время заключение браков в местах лишения свободы перестало быть редкостью, однако обвенчаться на территории колонии готовы лишь единицы.
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