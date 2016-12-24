«Сурская стрела» перевезла полмиллиона пассажиров

C момента запуска в конце 2022 года скорыми пригородными поездами «Сурская стрела» сообщением «Кузнецк – Пенза – Саранск» перевезено полмиллиона пассажиров. Такие данные приводит Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

В честь столь знаменательного события юбилейному пассажиру от компании вручили памятные подарки. Нет ничего удивительного, что «юбиляр» оказался для Мордовии родным пассажиром.

Елена Чистякова - воспитатель детского сада, отправилась со станции Пенза в Рузаевку.

«Постоянно пользуюсь услугами пригородного поезда – живу и работаю в Пензе, в Рузаевку езжу к родителям, которые трудились на железной дороге, а сейчас на пенсии. Спасибо за возможность совершать поездки на современном поезде, который курсирует ежедневно», – сказала Елена.

В настоящее время по маршруту «Кузнецк – Пенза – Саранск» ежедневно курсируют 2 пары скорых пригородных поездов «Сурская стрела». Маршрут обслуживается составом электропоезда ЭП2Д в 4-х вагонном исполнении, в котором есть все необходимое пассажиру:

- системы видеонаблюдения и кондиционирования

- подъемники для посадки и высадки маломобильных пассажиров

- комфортные кресла

- крепления для велосипедов и USB-розетки.

В пути следования предусмотрены остановки: Сюзюм, Елюзань, Чаадаевка, Асеевская, Канаевка, Леонидовка, Заречный, Пенза, Бессоновка, Грабово, Лунино, Булычево, Рузаевка.