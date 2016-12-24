В Торбеево возводят детскую игровую площадку

В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в республике обновят 35 общественных территорий, включая проекты-победители Всероссийского конкурса.

В Торбеево, в третьем микрорайоне поселка, для маленьких жителей возводят новую детскую игровую площадку. Рабочие подрядной организации залили бетонное основание, затем установили наливное полиуретановое покрытие и сверху уложили бесшовный резиновый слой. На площадке разместили игровой комплекс с четырьмя башнями и двумя полубашнями. Также смонтировали гимнастический комплекс, качалку-балансир, карусель, двухсекционные качели, малую сетку «Пирамида», скамейки и урны. Возведены четыре опоры наружного освещения со светильниками типа «Торшер».

Это современное и многофункциональное сооружение украсило придомовое пространство домов №8 и №10 и стало важной частью инфраструктуры поселка. Ландшафтный дизайн привлекает как малышей, так и взрослых, создавая уютное место для отдыха на свежем воздухе. Дети с нетерпением ждут открытия нового сказочного городка.