В мордовской «Школе фермера» состоялся очередной выпуск специалистов

Выпускники 5 потока «Школы фермера» в Мордовии получили дипломы по двум направлениям: «Основы эффективного животноводства» и «Технологии растениеводства».

В этом году у проекта впервые появился еще один партнер - региональное отделение Государственного фонда «Защитники Отечества». Бесплатное обучение прошли 27 человек, из них семеро – ветераны СВО и члены их семей, все они были зачислены на обучение без конкурса.

«Проект реализуется благодаря нашему партнеру – Россельхозбанку, который поддерживает лучших выпускников своими грантами. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Правительство Республики Мордовия поддерживают данный проект, потому что именно со школы фермера мы получаем весомый и значительный привес наших фермерских хозяйств», – отметила заместитель Председателя Правительства РМ Раиса Цыбизова.

В Мордовии проект реализуется с 2021 года, за это время выпускниками школы стали 150 человек.