В мордовской «Школе фермера» состоялся очередной выпуск специалистов

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Выпускники 5 потока «Школы фермера» в Мордовии получили дипломы по двум направлениям: «Основы эффективного животноводства» и «Технологии растениеводства».
В этом году у проекта впервые появился еще один партнер - региональное отделение Государственного фонда «Защитники Отечества». Бесплатное обучение прошли 27 человек, из них семеро – ветераны СВО и члены их семей, все они были зачислены на обучение без конкурса.
«Проект реализуется благодаря нашему партнеру – Россельхозбанку, который поддерживает лучших выпускников своими грантами. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Правительство Республики Мордовия поддерживают данный проект, потому что именно со школы фермера мы получаем весомый и значительный привес наших фермерских хозяйств», – отметила заместитель Председателя Правительства РМ Раиса Цыбизова.
В Мордовии проект реализуется с 2021 года, за это время выпускниками школы стали 150 человек.
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