В Саранске пройдет первая в этом году ярмарка мёда

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По информации городской Администрации, первая в этом году ярмарка мёда пройдет в Саранске 27 июля на площадке, прилегающей к зданию Республиканского дворца культуры» (ул. Пролетарская, д. 39). Торговля мёдом будет производиться с 9:00 до 15:00.
Пчеловоды Мордовии представят лучшие сорта меда и продукты пчеловодства с собственных пасек. При этом, вся продукция на ярмарке имеет документ соответствия качества лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.
Очередные ярмарки мёда пройдут также 3, 10, 24 августа. В эти дни будет временно исключена стоянка и остановка транспортных средств на парковке у РДК:
- с 20:00 26 июля до 16:00 27 июля
- с 20:00 2 августа до 16:00 3 августа
- с 20:00 9 августа до 16:00 10 августа
- с 20:00 23 августа до 16:00 24 августа.
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