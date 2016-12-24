В Мордовии устанавливаются очевидцы ДТП, унесшего жизни 4 человек

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 18 мая в 17 часов 32 минуты на автодороги «Саранск – Сурское – Ульяновск» в Чамзинском районе 63-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» с полуприцепом, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где на данном участке автодороги такой маневр запрещен, и совершил столкновение с автомашиной «Луидор 3009D6» под управлением 34-летнего молодого человека. После столкновения произошло возгорание транспортных средств.

В результате ДТП водитель автомашины «Луидор 3009D6», его 31-летняя супруга, а также следовавшая в качестве пассажиров семейная пара от полученных травм скончались на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По данным ГИБДД, водитель грузового автомобиля «МАЗ» был трезв.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Сотрудники отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ МВД по Республике Мордовия обращаются ко всем очевидцам ДТП, а также лицам, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся сведения по телефонам: 8(8342) 29-89-54, 8-987-698-26-08 или 102.