Жительницу Рузаевки угрозы «брокера» заставили пойти в полицию

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Как сообщает МВД по РМ, в Рузаевском районе к полицейским за помощью обратилась 58-летняя местная жительница, работающая специалистом по выдаче займов. Женщина «купилась» на обещания легкого заработка на бирже и перевела мошенникам 164 тысячи рублей из личных сбережений.
В полиции потерпевшая рассказала, что в мессенджере наткнулась на информацию о возможности прибыльно использовать «доходную инвестиционную стратегию» без крупных вложений. Она зарегистрировалась на биржевой платформе, где ей назначили куратора.
После внесения первых денег специалист платформы убедил женщину в дальнейшем нарастить вложения до 2 миллионов рублей. Правда, предупредил, что 25% от ее дохода он будет забирать себе в качестве «бонуса».
Потерпевшая с радужными перспективами отправилась в отпуск, и все это время игнорировала звонки куратора. А после возвращения в Рузаевку липовые «брокеры» перестали церемонится с жертвой – женщине начали поступать угрожающие сообщения с требованиями продолжать переводы. Это побудило беспечного «инвестора» обратиться в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей злоумышленников.
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