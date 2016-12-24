В Мордовии стартует благотворительный марафон «Лучший Друг» в поддержку бездомных животных

Сбор помощи для нуждающихся питомцев будет проходить с 1 по 17 августа 2025 года по адресу: г. Саранск, проспект Ленина, д. 7 ( Региональный исполнительный комитет Партии «Единая Россия»).

Акция предполагает сбор кормов, медицинских препаратов и средств по уходу за животными. Организаторы акции отмечают, что все собранное будет передано в приюты для животных в республике.

Примеры того, что необходимо приютам:

- сухой корм, консервы для собак

- ветеринарные препараты (от блох и клещей, антигельминтики)

- аптечка: «Десмопрессин» (или аналоги «Минирин»/«Натива»/«Ноурэм»), «Де-Нол»,

«Визомитин», «Юнидокс», «Метронидазол»(таб.), самофиксирующийся бинт

- амуниция: пластиковые намордники (5 и 6 размеров), брезентовые поводки (2-3 метра), ошейники (на средних собак от 30 до 40 см), шлейки для собак

- медицинские перчатки

- впитывающие пеленки.