В Мордовии действует запрет на использование БПЛА в личных целях

За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность. Подробнее в Указе Главы РМ.

Как действовать при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, можно узнать из памятки.

Как действовать при сигнале «воздушная тревога» расскажет - памятка.

Распространение информации с мест совершения преступлений террористической направленности запрещено. За нарушение запрета грозит административное наказание.



В случае возникновения угрозы атаки БПЛА на территории Мордовии возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета).