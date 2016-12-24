В Мордовии действует запрет на использование БПЛА в личных целях

Молодые семьи – в зоне особого внимания
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность. Подробнее в Указе Главы РМ.
Как действовать при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, можно узнать из памятки.
Как действовать при сигнале «воздушная тревога» расскажет - памятка.
Распространение информации с мест совершения преступлений террористической направленности запрещено. За нарушение запрета грозит административное наказание.
В случае возникновения угрозы атаки БПЛА на территории Мордовии возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета).
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Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
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