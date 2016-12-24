Жители Мордовии могут поддержать ковылкинских «Витязей» в народном голосовании

С 22 по 28 июля в Оренбургской области проходит окружной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мордовию представляет команда «Витязи КАСК» из Ковылкинского аграрно-строительного колледжа.

По итогам первого этапа в финал пройдут всего 6 команд из каждой возрастной категории. Сейчас открыто народное голосование за приз зрительских симпатий.

Проголосовать можно здесь - до 10:00 25 июля.