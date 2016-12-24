Жители Мордовии могут поддержать ковылкинских «Витязей» в народном голосовании

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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
С 22 по 28 июля в Оренбургской области проходит окружной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мордовию представляет команда «Витязи КАСК» из Ковылкинского аграрно-строительного колледжа.
По итогам первого этапа в финал пройдут всего 6 команд из каждой возрастной категории. Сейчас открыто народное голосование за приз зрительских симпатий.
Проголосовать можно здесь - до 10:00 25 июля.
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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
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