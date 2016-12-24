200 тысяч рублей за сломанную ногу: Родителям саранского школьника выплатят компенсацию

Прокуратура Октябрьского района Саранска по обращению местной жительницы провела проверку по факту получения ее несовершеннолетним сыном телесных повреждений.

Установлено, что в ноябре 2024 года в кабинете одной из школ Саранска 10-летний учащийся сломал ногу по вине одноклассника.

Прокурор района в интересах пострадавшего мальчика обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда по 100 тысяч рублей с образовательной организации, не принявшей меры по соблюдению порядка поведения учащихся, а также с родителей одноклассника, причинившего вред здоровью.

Как сообщает прокуратура РМ, определением суда заключено мировое соглашение, согласно которому родителям несовершеннолетнего в качестве компенсации морального вреда виновными лицами выплачена денежная сумма в размере 200 тысяч рублей.