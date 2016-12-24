Молодежь Мордовии присоединится к окружному форуму «иВолга» в Самаре

С 24 по 29 июля в Самаре пройдет молодежный окружной форум «иВолга». В этом году он состоится уже в 12 раз. На протяжении всех этих лет форум является площадкой для развития молодежи, реализации их самых прорывных идей, а также воспитания духовно-нравственных ценностей. Это флагманский окружной проект, который проводится под патронажем аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

«иВолга» соберет 1 400 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Их распределят по профилям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». Мордовию на форуме будут представлять 68 человек.

«Для нашей молодежи окружной форум «иВолга» – не просто общественный проект, это одна из ключевых точек для обретения смыслов, единения с ребятами со всего Приволжья и погружения в идентичность своего региона, – комментирует Председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева. – Несмотря на то, что наши участники будут вдали от дома, они остаются ряДОМ с Мордовией. Региональный шатер носит название «Кельгома Кудо», что в переводе с эрзянского языка «Любимый дом», где участники и гости форума смогут погрузиться в традиционный мордовский быт».

Участников форума ждут мастер-классы от экспертов, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также два грантовых конкурса. Первый – конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, второй –Росмолодежь.Гранты, где у каждого участника будет возможность подать заявку и получить до 1 миллиона рублей на реализацию своей инициативы.

Результатами проведения форума «иВолга» в 2025 году станут предложения по развитию Движения Первых в регионах нашей страны.