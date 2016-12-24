Всероссийский студенческий выпускной объединил 600 участников из более чем 80 регионов России

На площадке Национального центра «Россия» в Москве состоялся Всероссийский студенческий праздник «Твой выпускной». Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, президентская платформа «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», при поддержке Российского общества «Знание», Национального центра «Россия» и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Всероссийский студенческий выпускной объединил 600 выдающихся выпускников вузов более чем 80 регионов России, которые внесли вклад в развитие университетской среды. В числе участников не только победители всероссийских проектов, но и иностранные студенты, которые имеют достижения в сфере молодежной политики и воспитательной деятельности. Участниками «Твоего выпускного» также стали представители профессорско-преподавательского состава и проректоры, ответственные за реализацию молодежной политики в вузах страны.

«Современное российское студенчество – это поколение созидателей. Мы видим молодых людей, которые не ждут изменений, а сами их создают: берут ответственность, объединяются в сообщества, генерируют идеи и воплощают их в жизнь. Сегодня студенты выходят за рамки учебных аудиторий – они активно участвуют в конкурсах, федеральных проектах и социальных инициативах, формируя новую реальность вокруг себя. Именно для этого существует платформа «Россия – страна возможностей»: чтобы давать молодым профессионалам инструменты для роста, открывать двери к новым горизонтам и помогать превращать смелые замыслы в настоящие изменения. Дорогие студенты, от лица президентской платформы желаю Вам успехов во всех начинаниях, верных друзей рядом и благополучия! У Вас все получится. Никогда не забывайте, что Россия – страна возможностей», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Главная цель мероприятия – признание достижений студентов, их вклад и сопричастность к развитию вузов и молодежной среды, а также формирование сообщества выпускников, готовых развивать образование, науку и культуру страны. В 2025 году выпускной прошёл под девизом «Будем на связи», который символизирует преемственность поколений, сохранение связей с университетским сообществом и уверенного движения вперёд.

«Сегодня в Национальном центре «Россия» собрались выдающиеся выпускники, которые вступают во взрослую жизнь. Кто-то уже нашел себя в профессии, а кто-то ищет свой путь. Для каждого из них сегодня открыто множество возможностей благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети», запущенному по поручению Президента. Сегодня молодые люди могут реализоваться в науке, технологиях, стать авторами собственных социально значимых проектов, творить и создавать в России – стране возможностей» – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.

Среди участников выпускного – активные студенты, победители всероссийских проектов и конкурсов, проявившие себя в учёбе и в реализации ключевых молодёжных инициатив и внесшие вклад в развитие университетской среды. В торжественной обстановке 26 выдающихся выпускников, которые окончили вузы с абсолютным отличием и достигли высоких результатов в научной, общественной, творческой, спортивной деятельности и медиа-сфере, а также выпускники, которые за время обучения создали семью и вместе развивали социально-важные проекты, были отмечены на главной сцене Национального центра «Россия».

«В Национальном центре “Россия” собрались лучшие выпускники российских вузов. Светлые, красивые, неравнодушные, активные ребята, глядя на которых мы гордимся и понимаем – всё, что мы делаем, все те возможности, которые созданы в нашей стране, действительно, будут использованы на благо страны и людей. Этот день наполнен уверенностью и ощущением, что всё возможно. Спасибо команде Национального центра “Россия” и проекту “Твой Ход” за атмосферу, которая показывает – всё зависит от того, какой шаг делает каждый студент. Пусть этот шаг ведёт к мечте. Мы всегда рядом, чтобы поддержать!» – обратилась к участникам заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Твой выпускной» прошел в формате марафона с образовательными и культурными блоками в онлайн и офлайн-форматах. В прямом эфире в официальном сообществе Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» состоялось вручение красных дипломов, прозвучали поздравления для выпускников всей страны от главных акторов в сфере молодёжной политики и воспитательной деятельности, прошла передача эстафеты приветствий от федеральных вузов, были показаны видеообращения от ректоров. На площадке Национального центра «Россия» участников ждали встречи с наставниками и спикерами, мастер-классы, сессии, акция «Письмо первокурснику» от выпускника. Образовательные и мотивационные активности прошли при поддержке Арт-кластера «Таврида», Ассоциации студенческих спортивных клубов России, Центра «ШУМ», студенческого медиацентра Минобрнауки России «НОС», а также Экосистемы Добро.рф.

«У нас каждый третий студент – это участник волонтерских социальных проектов. Вообще сегодня молодежь - она про пользу. Сегодня молодые люди хотят как можно быстрее в жизни ощутить свой смысл. Найти этот смысл не только в работе, в карьере, но и в общественной деятельности», – прокомментировал Председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Экосистемы Добро.рф Артём Метелев рассказал, какие возможности открывает Добро.рф для выпускников вузов России.

Важной частью мероприятия стало торжественное открытие арт-объекта «Студенчество России в лицах» – мозаики из фотографий выпускников, их наставников и университетских символов. На торжественной части прошла церемония награждения 26 выдающихся выпускников, прозвучали поздравления от почётных гостей и официальных лиц, состоялся концерт с участием вузовских коллективов и известного исполнителя, поэта и композитора Жени Трофимова и группы «Комната культуры».

«Для нас большая честь сегодня принимать такое событие. Благодарим Министерство образования России и лично Ольгу Викторовну Петрову за помощь в организации таких мероприятий в пространстве Национального центра "Россия". По поручению Президента мы открываем филиалы по всей стране и нам нужны новые кадры. Приезжайте к нам, мы будем рады с вами сотрудничать! Сегодня вы вступаете в новую главу своей жизни. Вместе с дипломами вы получаете не просто документ о высшем образовании – вы получаете символ доверия, которое страна возлагает на ваше поколение. Отныне вы – создатели завтрашнего дня России. Ваши знания, стремление к переменам, свежие идеи – это главный ресурс, который будет определять будущее нашей страны», – поздравила студентов заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

«Мы можем говорить даже о двух ролях просветительского контента. Во-первых, когда выпускник определяется со своим карьерным треком, профориентационные мероприятия просветительского характера точно влияют на выбор: куда дальше студент и выпускник пойдет работать. И, во-вторых, будучи студентом и будучи выпускником, ребята уже себя пробуют в качестве просветителей, проводя уроки для школьников и рассказывая о своих научных разработках», – отметила заместитель генерального директора по развитию Российского общества «Знание» Ирина Карих.

Мероприятие подвело черту важного жизненного этапа тысячи студентов и стало отправной точкой в их дальнейшем пути. Оно напомнило о том, что студенчество – это не просто период обучения, а школа лидерства, ответственности, саморазвития и поиска смысла. Всероссийский выпускной объединил тех, кто уже стал частью единого студенческого сообщества страны, и помог сохранить эту связь на пути к новым достижениям.

«Проект "Твой Ход" устроен так, чтобы помогать молодым людям выстраивать прочный фундамент – и для личностного развития, и для профессионального роста. Через участие в конкурсах, спецпроектах, разных направлениях ребята сами формируют свою траекторию и пробуют себя в самых разных сферах. Именно такой рост мы видим в сегодняшних выпускниках, которым хочется пожелать не бояться действовать, не бояться ошибок, потому что они тоже часть пути, и это нормально. Главное — верить в себя, в свои возможности, не терять связь с университетом и студенческим сообществом, которое всегда будет рядом. И, конечно, желаю каждому главного: Жить и создавать в России!» – поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и объединяет активную молодёжь, готовую вносить вклад в развитие вузов, регионов и страны. Его миссия – создать условия для раскрытия способностей абитуриентов и студентов и вовлечь их в самостоятельную работу над реформированием образовательной среды. На сегодняшний день платформа проекта насчитывает более 2 млн участников.