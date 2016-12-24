В регионах Приволжья запущены многофункциональные сайты вневедомственной охраны Росгвардии

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Реализация данного проекта – важный шаг к повышению информационной открытости структуры, чьи подразделения обеспечивают безопасность граждан и огромного количества объектов различных форм собственности.
На сайтах представлена информация о востребованных услугах: охране объектов, квартир и автомобилей, включая перечень необходимых документов, тарифы и возможность оставить онлайн-заявку. В отдельных разделах также можно найти сведения о трудоустройстве в подразделения вневедомственной охраны, социальных гарантиях для сотрудников и учебных заведениях Росгвардии.
При разработке платформы приоритетное внимание было уделено обратной связи с гражданами: создана удобная форма, позволяющая оперативно получать ответы на вопросы о безопасности и предоставляемых услугах.
Кроме того, на порталах будут публиковаться новости о деятельности подразделений вневедомственной охраны, сопровождаемые фото- и видеоматериалами.
В Мордовии на региональный сайт можно попасть по ссылке - https://13ovo.rosguard.gov.ru/.
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