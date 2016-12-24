В Мордовии продолжается прием заявок на участие в проекте «Флагманы образования»

«Очень нужная и важная программа»
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Подведены промежуточные итоги заявочной кампании пятого юбилейного сезона проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В настоящий момент от Республики Мордовия поступило 343 заявки. Более 50 000 человек из всех регионов России и 18 стран мира уже подали заявки на участие в проекте.
«Флагманы образования» – проект, объединяющий талантливых и неравнодушных людей, которые развивают образование в России и меняют его каждый день: в школе, колледже, университете, на сцене, в редакции, в управлении, в жизни. Участникам доступны тематические конкурсные треки, экспертное сообщество и цифровые сервисы.
В 2025 году проект реализуется по следующим направлениям:
Параллельно проходит конкурсный отбор в сообщество экспертов «Созвездие Флагманов образования» – подать заявку можно до 31 августа. Уже стартовал этап – «Портфолио». Участники готовят видеовизитки, загружают рекомендации и резюме – это не просто документы, а личное медиапортфолио, в котором важно раскрыть свою профессиональную позицию, показать опыт, ценности и готовность делиться знаниями. На этом этапе эксперты будущего сообщества рассказывают, какой путь они прошли, что их вдохновляет и какую пользу они могут принести системе образования.
Также открыт доступ к цифровым сервисам проекта:
Регистрация в цифровые сервисы доступна до конца года.
От Республики Мордовии в настоящий момент на участие в проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило 343 заявки.
Воспользоваться цифровыми сервисами проекта уже решили 166 человек. При этом 22 участника выразили желание войти в сообщество «Созвездие Флагманов образования». А самым популярным тематическим направлением среди конкурсантов стал трек «Медиа», на который уже поступило 77 заявок.
«Флагманы образования» – это сообщество, где люди находят себя, своих единомышленников и новое направление развития. Кто-то приходит с готовыми проектами, кто-то – за вдохновением. Важно одно: здесь каждый может раскрыться и получить поддержку, – отмечает руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов. – Мы создаем среду, где ценят вклад в образование и дают возможность расти. Уже более 50 000 человек стали частью проекта, и это только начало».
Принять участие можно на сайте проекта: https://education.rsv.ru/. Участие – бесплатное. Вся конкурсная активность проходит онлайн, а для победителей отборочных этапов будут организованы очные мероприятия в регионах и в Москве.
Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
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