В Мордовии продолжается прием заявок на участие в проекте «Флагманы образования»

Подведены промежуточные итоги заявочной кампании пятого юбилейного сезона проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В настоящий момент от Республики Мордовия поступило 343 заявки. Более 50 000 человек из всех регионов России и 18 стран мира уже подали заявки на участие в проекте.

«Флагманы образования» – проект, объединяющий талантливых и неравнодушных людей, которые развивают образование в России и меняют его каждый день: в школе, колледже, университете, на сцене, в редакции, в управлении, в жизни. Участникам доступны тематические конкурсные треки, экспертное сообщество и цифровые сервисы.

В 2025 году проект реализуется по следующим направлениям:

«Государство» – для управленцев и тех, кто строит будущее системы образования (регистрация до 1 октября);

«Медиа» – для тех, кому интересно прокачивать навыки медиа сферы в контексте образования (до 12 октября);

«Культура» – тем, для кого искусство, традиции и российские ценности являются уникальным образовательным инструментом (до 12 октября);

«Наставничество» – для тех, кто готов делится опытом, и тех, кому нужен наставник (до 4 ноября).

Параллельно проходит конкурсный отбор в сообщество экспертов «Созвездие Флагманов образования» – подать заявку можно до 31 августа. Уже стартовал этап – «Портфолио». Участники готовят видеовизитки, загружают рекомендации и резюме – это не просто документы, а личное медиапортфолио, в котором важно раскрыть свою профессиональную позицию, показать опыт, ценности и готовность делиться знаниями. На этом этапе эксперты будущего сообщества рассказывают, какой путь они прошли, что их вдохновляет и какую пользу они могут принести системе образования.

Также открыт доступ к цифровым сервисам проекта:

«Библиотека контента» – база лучших практик, курсов и видеоматериалов по теме образования и просвещения;

«Каталог возможностей» – подборка программ, конкурсов, грантов и других ресурсов для развития от партнеров;

«Оценка компетенций» – диагностика профессиональных и личностных качеств, позволяющая узнать о сильных сторонах и получить индивидуальные рекомендации.

Регистрация в цифровые сервисы доступна до конца года.

От Республики Мордовии в настоящий момент на участие в проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило 343 заявки.

Воспользоваться цифровыми сервисами проекта уже решили 166 человек. При этом 22 участника выразили желание войти в сообщество «Созвездие Флагманов образования». А самым популярным тематическим направлением среди конкурсантов стал трек «Медиа», на который уже поступило 77 заявок.

«Флагманы образования» – это сообщество, где люди находят себя, своих единомышленников и новое направление развития. Кто-то приходит с готовыми проектами, кто-то – за вдохновением. Важно одно: здесь каждый может раскрыться и получить поддержку, – отмечает руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов. – Мы создаем среду, где ценят вклад в образование и дают возможность расти. Уже более 50 000 человек стали частью проекта, и это только начало».

Принять участие можно на сайте проекта: https://education.rsv.ru/. Участие – бесплатное. Вся конкурсная активность проходит онлайн, а для победителей отборочных этапов будут организованы очные мероприятия в регионах и в Москве.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).