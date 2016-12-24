В Мордовии выявлены нарушения в работе со сведениями, составляющими государственную тайну

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
УФСБ России по Республике Мордовия на постоянной основе осуществляется контроль за ведомствами и организациями, имеющими допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
За шесть месяцев 2025 года в результате проведенных официальных проверок режима секретности выявлено 11 нарушений по 1 и 2 категории режима секретности. К административной ответственности привлечены 24 должностных лица и 1 юридическое лицо. По решению суда в доход государства взысканы штрафы на общую сумму 32,5 тысячи рублей.
Среди привлеченных к административной ответственности должностных лиц – 4 региональных министра и 2 главы муниципальных районов. В адрес организаций внесено 24 представления с требованиями об устранении выявленных нарушений и причин, создающих угрозу безопасности РФ в сфере защиты гостайны. 8 гражданам отказано в оформлении допуска к государственной тайне в связи с выявленными рисками. Аннулировано 5 лицензий на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений составляющих государственную тайну.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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