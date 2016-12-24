В Саранске сотрудник Госавтоинспекции подозревается в получении взятки

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Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Как сообщает Следственный комитет по РМ, по версии следствия, в январе 2024 года подозреваемый, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил от водителя легкового автомобиля взятку в размере 15 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Уголовное дело было возбуждено следователем СК на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных сотрудниками республиканского МВД.
Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
В свою очередь, в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки).
Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.
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