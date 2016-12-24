Атяшевская районная больница начала принимать пациентов после капремонта

В Мордовии в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» проводится модернизация первичного звена здравоохранения. Продолжается обновление поликлиник и больниц республики. Особое внимание уделяется сельским медицинским учреждениям.

После масштабного обновления открылась Атяшевская районная больница. Капитальный ремонт в медицинском учреждении начали в январе прошлого года и завершили к началу лета этого года. Строители усилили конструкцию здания, утеплили его по периметру и полностью заменили кровлю.

В четырехэтажном здании районной больницы располагаются кабинеты УЗИ, клиническая лаборатория, детская поликлиника, стационар и административные кабинеты. Во время капитального ремонта все помещения были также обновлены. Кроме того, закупили современное оборудование в клиническую лабораторию и новую мебель в палаты и кабинеты врачей.

«Мы завершили капитальный ремонт и установили современное оборудование. Каждый житель района может получить качественную медицинскую помощь. Обновление больницы также улучшило условия труда для медперсонала», - отметил главный врач Атяшевской районной больницы Вячеслав Карасев.

Масштабная модернизация больниц в Мордовии стала важным шагом в развитии здравоохранения региона. Это обеспечивает жителей качественной медицинской помощью и создает современные условия для лечения и профилактики заболеваний.