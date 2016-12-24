Соблюдайте правила безопасности на дорогах

В районах Мордовии активно проводятся рейды и профилактические беседы с жителями и гостями республики, чтобы проинформировать о правилах безопасности на дорогах и последствиях их невыполнения.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, следуйте простым правилам:

- Переходите дорогу только в установленных местах (пешеходные переходы, светофоры)

- Будьте внимательны даже на «зебре», убедитесь, что водитель вас заметил

- Никогда не перебегайте дорогу перед близко идущими машинами

- Откажитесь от использования телефона или наушников при переходе улицы

- Дети младше 7 лет имеют право передвигаться на самокатах исключительно вместе со взрослыми и лишь по специально отведенным зонам

- Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя.

Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила дорожного движения!