Бизнес Мордовии перенимает опыт успешного предпринимательства на примере производителя одежды

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Саранске состоялась встреча малого и среднего бизнеса с руководителем студии пошива одежды, социальным предпринимателем Ириной Герасимовой.

Во время небольшой экскурсии Ирина рассказала, как ей удалось превратить увлечение шитьем в успешный бизнес и провела мастер-класс по управлению персоналом, построению эффективной коммуникации, минимизации конфликтов и рисков. Также бизнесвумен заострила внимание на системе мотивации сотрудников.

Гости получили главное преимущество таких встреч — живой диалог. Активно задавали вопросы, которые касались трудоустройства, адаптации людей из уязвимых слоёв населения в коллективе и построения доверия. Участников впечатлила организация производства Ирины Герасимовой, разнообразие дизайнерских и стилевых решений коллекции.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.