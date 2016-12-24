В Краснослободске создают «Культурный ландшафт»

В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году в республике обновят 35 общественных территорий, включая проекты-победители Всероссийского конкурса. Один из них проект – «Культурный ландшафт», он реализуется в Краснослободске. Строители к благоустройству территории приступили в апреле этого года и планируют завершить весь комплекс работ в августе. На реализацию проекта направлено более 71 млн рублей.

Благоустройство идет полным ходом. Строители завершили укладку центральной аллеи мостовой плиткой, сейчас занимаются асфальтированием проездов и парковок.

Проект предполагает разделение территории на несколько функциональных зон, каждая из которых будет иметь свое назначение. На обновленной площади появятся уличная сцена со скамейками, цветочные и декоративные кустарники, качели, арт-объект для молодоженов, а также парковочные места для автотранспорта.