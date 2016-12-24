Вода в саранских водоемах по-прежнему не соответствует СанПиН

Управление Роспотребнадзора по РМ проводит регулярный мониторинг качества воды и песка в зонах рекреации, ведет обследование пляжных территорий у водоемов, используемых населением для отдыха и купания.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 21.07.2025 г. исследованные образцы проб воды водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт», р. Сура не соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.

Качество исследованных проб почвы (песка) на пляжах указанных водоемов соответствует требованиям санитарных правил.

На водоемах, не отвечающих требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам, эксплуатирующим зоны рекреации, рекомендовано установить аншлаги «Купаться запрещено», в целях предотвращения возникновения массовых инфекционных заболеваний.

В свою очередь отмечается, что пробы воды водоемов «Сузгарье», «Карнай», озеро «Гусиное», р. Мокша Ковылкинский район (Курнинское с/п) соответствуют требованиям санитарных норм и правил.