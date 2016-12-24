В Саранске под вывеской салона эротического массажа скрывался секс-притон

Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

В ходе предварительного следствия и оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к занятию проституцией не менее шести местных жительниц, а также прибывших в Мордовию из Свердловской, Волгоградской и Пензенской областей.

Организаторы интимного бизнеса арендовали помещение в Саранске, сделали в нем ремонт, оборудовав комнаты специализированной мебелью и джакузи, и организовали круглосуточный салон эротического массажа и услуг сексуального характера, который действовал с ноября 2023 по июль 2025 года.

Преступная деятельность секс-артели была пресечена 16 июля оперативниками ОБОП УУР МВД по РМ при силовой поддержке Росгвардии.

В ходе обысков, проведенных в салоне и в местах проживания активных участников преступной деятельности, изъяты оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты, аксессуары эротического назначения, визитки и сертификаты на скидку, а также наличные деньги в рублях и иностранной валюте общей суммой более миллиона рублей и другие вещественные доказательства.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.