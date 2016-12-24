В Мордовии стартовали университетские смены для школьников из Луганской Народной Республики

21 июля в Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарёва начались университетские смены. В Саранск прибыли 44 талантливых школьников из Луганской Народной Республики. Организаторами выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» и МГУ им. Н.П. Огарёва.

Программа смены насыщена образовательными и культурными мероприятиями. Участников ждут лекции ведущих профессоров и доцентов университета, практические мастер-классы для развития профессиональных навыков и познавательные экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Саранска и Мордовии.

Цель проекта – предоставить школьникам из ЛНР уникальную возможность погрузиться в университетскую среду, познакомиться с научным потенциалом вуза и культурой региона. Участие в смене поможет им в профессиональном самоопределении и станет важным этапом подготовки к поступлению в вуз.

«Университетские смены – это не просто образовательный проект, это трамплин в будущее для талантливой молодежи, – отметил проректор по молодёжной политике МГУ им. Н.П. Огарёва Александр Астафьев. – Мы рады показать ребятам из ЛНР возможности нашего Университета, заинтересовать их программами обучения, помочь определиться с выбором профессии и найти свое призвание. Мы видим в них наших потенциальных абитуриентов и будущих студентов».

Университет создает все условия для комфортного пребывания и эффективной учебы участников смены. Организаторы уверены, что время, проведенное в МГУ им. Н.П. Огарёва, запомнится школьникам яркими эмоциями, новыми знаниями и полезными знакомствами.