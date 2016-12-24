В Мордовии медведь напал на мужчину

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О произошедшем в Ковылкинском районе случае в телеграм сообщил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.
«Жители региона сигнализируют о том, что все чаще замечают в лесах диких и опасных животных. Одна из таких встреч чуть не обернулась трагедией. Случай произошел в Ковылкинском районе, где мужчина пострадал при нападении медведя.
Наши специалисты продолжают активное патрулирование территорий, чтобы найти и изъять животное. Однако не забывайте, что лес - это дом диких животных. Уважайте их пространство и будьте осторожны! Ваши действия могут спасти жизнь как вам, так и медведю».
Министр дал рекомендации, как действовать при нежданной встрече с медведем:
- сохранять спокойствие и не паниковать: медведи обычно не нападают на людей без причины
- не приближаться к медвежатам и не трогать их
- не следует бежать, это может спровоцировать медведя на преследование
- постепенно отступайте, если медведь не проявляет агрессии, медленно и спокойно отступайте, не поворачиваясь к нему спиной.
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