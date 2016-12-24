Липовые «брокеры» увели у жителя Мордовии более 3,3 млн рублей

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Информация об этом случае содержится в сводке прокуратуры РМ о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Сообщается, что 45-летний житель Мордовии, действуя по указанию мошенников, под предлогом заработка на инвестиционных площадках в интернете перевел злоумышленникам денежные средства в сумме более 3,3 млн рублей
Всего же с начала года в республике было возбуждено более 1,1 тыс. уголовных дел по телефонным и интернет-мошенничествам (+39 уголовных дел за последнюю неделю).
Причиненный ущерб составил более 245 млн рублей (+8,9 млн рублей за последнюю неделю).
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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