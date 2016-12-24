Музей Победы приглашает жителей Мордовии присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского флага»

Акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа. В этот день на сайте Музея Победы развернется грандиозный флаг Российской Федерации, составленный из фоторабот, присланных интернет-пользователями со всей страны.

Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого необходимо до 17 августа загрузить на сайт музея фотографию с российским флагом.

«Приглашаем всех талантливых и неравнодушных жителей нашей большой страны присоединиться к флешмобу и прислать свои работы! Это могут быть не только снимки с триколором, но и фото различных композиций, выполненных в цветах российского флага, - аппликаций, коллажей, вышивок, рисунков, кулинарных шедевров, поделок из бумаги, шаров или любых других подручных материалов. Возраст участников не ограничен! Кроме того, впервые в рамках флешмоба мы предлагаем снять видео с исполнением припева песни «Россиянка я» проекта «Главные детские песни», а самые яркие записи войдут в единый видеоролик», - рассказали в Музее Победы.

22 августа, в День Государственного флага России, на сайте Музея Победы будет создана мозаика из присланных снимков, а также откроется виртуальная выставка фоторабот участников. Интернет-пользователи смогут проголосовать за понравившиеся работы до 31 августа. Итоги будут опубликованы на сайте музея 4 сентября.

Восемь участников, набравших наибольшее количество голосов, станут победителями в категории «Приз зрительских симпатий». Также будут объявлены победители в спецноминациях, которые учредители партнёры акции. Авторы самых интересных и запоминающихся фотографий получат призы от организаторов флешмоба, а все участники - именные сертификаты по электронной почте.

Онлайн-флешмоб проводят Музей Победы, крупнейший оператор платного ТВ в России «Триколор» и телеканал «День Победы».

Подробную информацию о правилах, номинациях и призах флешмоба можно найти на сайте Музея Победы.