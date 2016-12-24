В преддверии выходных жителям Мордовии напоминают о правилах безопасности

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Пусть природа станет вашим другом, а не врагом. Соблюдая правила безопасности, вы сможете насладиться каждым моментом, оставив только приятные воспоминания.
Берегите себя и своих близких, и пусть ваш отдых будет безопасным и радостным!
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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