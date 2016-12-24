Жители Мордовии могут номинироваться на премию «Человек труда»

В нашей стране стартовал прием заявок на национальную премию «Человек труда». Она организована партийным проектом «Единой России» «Выбирай свое» и Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Премия проводится для повышения престижности рабочих профессий и поощрения опытных специалистов.

«Экономический прорыв невозможен без системной работы с кадрами. Повысить вовлеченность молодежи в рабочие профессии, вернуть уважение к реальному труду «у станка» – один из вызовов нашего времени и приоритетная задача «Единой России». Цель премии «Человек труда» – сформировать новый стандарт ценности рабочих профессий. Мы отметим лучших, поддержим наставников и трудовые династии. Важно, чтобы труд рабочего, инженера, агрария стал синонимом личного успеха и залогом технологического суверенитета страны», – прокомментировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Заявки принимаются до 15 августа на сайте: премиячеловектруда.рф

Премия включает 6 номинаций: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов» и «Трудовое патриотическое воспитание».

Награждение победителей регионального этапа пройдет 27 августа на XII Международном форуме технологического развития ТЕХНОПРОМ-2025.